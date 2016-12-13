На Коломийщині зіткнулися дві автівки

У Отинії Коломийського району 25-річний водій автомобіля “Фольцваген-Пассат”, житель села Виноград, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем “БМВ-Х5”, під керуванням 31-річного жителя Чернівців.

Внаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля “Фольцваген-Пассат”, житель села Виноград, отримав тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою в Отинійську районну лікарню №1 із діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку, різані рани лівої вискової ділянки, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.