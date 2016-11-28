На Коломийщині зіткнулися два авто, одна людина загинула

В суботу ввечері в Матеївцях на Коломийщині зіткнулися два автомобілі.

“Volkswagen Transporter”, під керуванням 54-річного мешканця Хлібичина Снятинського району, зіткнувся з автомобілем “Mercedes Benz 315”, під керуванням 18-річного жителя с. Валява Кіцманського району Чернівецької області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

У результаті ДТП пасажири автомобіля “Mercedes Benz 315”, мешканці Чернівеччини, 1996 та 2000 р. н., отримали тілесні ушкодження.

54-річний водій “Volkswagen-Transportеr” від отриманих травм помер дорогою до Коломийської ЦРЛ.

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