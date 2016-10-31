На Коломийщині зіткнулися два авто: один з водіїв утік з місця пригоди

ДТП сталася у суботу, 29 жовтня, в селі П’ядиках Коломийського району.
30-річний водій, мешканець с. Турки, керуючи вантажним автомобілем марки “Форд”, проїжджаючи вул. Петлюри, допустив зіткнення з автомобілем марки “ВАЗ 2101”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.
Після зіткнення водій “ВАЗ” покинув місце події.
Внаслідок ДТП пасажирку автомобіля “Форд”, 28-річну мешканку с. Підгайчиків, було доставлено до Коломийської ЦРЛ.
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