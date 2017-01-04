На Коломийщині затримали раніше судимого чоловіка, який вкрав велосипед

До Коломийського відділу поліції звернувся 27-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік повідомив, що невідома особа шляхом вільного доступу з під’їзду його будинку викрала велосипед.

На місце події виїхали працівники поліції. Правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів завдяки яким вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 47- річний односелець потерпілого, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Зловмисник раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Чоловік пояснив, що викрадав двоколісник з метою подальшого продажу, але його діям завадили працівники поліції.

Велосипед правоохоронці вилучили та повернули власнику на зберігання.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Відповідно до санкції статті зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.