На Коломийщині затримали машину незаконно зрубаного дуба

Вантажівку з деревом без документів затримала чергова група патрульної поліції.

Про це у Фейсбук повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, інформує “Дзеркало Коломиї“.



6 січня група реагування патрульної поліції Коломийського ВП під час несення служби в одному з сіл Коломийського району зупинила автомобіль. Машина перевозила дуб – 1,2 м куб. без відповідних документів.

Під час перевірки було встановлено, що лісодеревина незаконно вирубана.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу).