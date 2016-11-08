На Коломийщині затримали киянку, яка викрала у пенсіонерів понад 769 тисяч гривень

У Коломийському районі правоохоронці затримали одну із смаглявих злодійок, причетну до крадіжки значної суми у пенсіонерів.

Подія сталася у вересні цього року. До поліції про викрадення великої суми звернувся 85-річний житель одного із сіл Коломийського району, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП Івано-Франківської області.



Поліція встановила, що жінки неслов’янської зовнішності зайшли до літнього чоловіка у будинок, де викрали значну суму грошей. Чоловік каже, що був у літній кухні, дружини вдома не було. Одна із жінок попросила у дідуся води. Поки той відволікся на прохання, не помітив куди з подвір’я щезли дві інші “гості”. Коли ж повернулася дружина, він розповів їй про несподіваний візит.

Господиня, запідозривши лихо, кинулася перевірити наявність грошей у потаємному місці, але виявила їх відсутність. У пенсіонерів, діти яких працюють за кордоном, шахрайки викрали значну суму іноземної валюти: долари і євро. Сума завданих матеріальних збитків у національній валюті становить близько 769 227,91 тис. грн.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження та проводила заходи щодо встановлення та затримання причетних до злочину.

Днями співробітники карного розшуку Коломийського відділу поліції затримали одну із зловмисниць – жінку неслов’янської зовнішності, 66-річну мешканку Києва.

Наразі їй оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють підозрювану на причетність до скоєння інших подібних злочинів. Триває досудове розслідування.