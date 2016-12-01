На Коломийщині засудженому під час побачення намагалися передати наркотики

Мешканець міста Яремче під час короткострокової зустрічі зі своїм знайомим, який відбуває покарання у виправній колонії в с. Товмачик Коломийського району, нещодавно намагався передати йому наркотичні засоби.

Під час побачення було помічено, що відвідувач щось намагається таємно передати засудженому. При проведеному огляді у 18-річного юнака виявили та вилучили паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на “Марихуану”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Як з’ясували правоохоронці, молодий чоловік мав на меті передати його засудженому товаришеві, проте йому завадили працівники установи виконання покарань. Вилучене направлено на проведення експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів” Кримінального кодексу України.

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В ході розпочатого раніше кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук по місцю проживання у 30-річного мешканця м. Яремче, товариша засудженого, де виявили та вилучили пластикову пляшку із нашаруванням речовини коричневого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб – екстракт канабісу. Виявлені речовини вилучено та направлено на проведення експертизи. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.