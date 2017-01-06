На Коломийщині зареєстровано перший випадок захворювання на новий тип грипу “Гонконг”

Вірусологічною лабораторією ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України” підтверджено 38 випадків на новий для нас тип грипу “Гонконг”.

Більшість із них (31) — типу А(Н3N2).

Як повідомили в Івано-Франківському обласному лабораторному центрі МОЗ України, по одному випадку захворювання на цей грип зареєстровано у Богородчанському, Верховинському, Долинському, Калуському, Коломийському, Косівському та Рожнятівському районах, повідомляють “Вікна”.

На Надвірнянщині таких випадків підтверджено п’ять, а у Тисменицькому районі — дев’ять. Ще десять випадків — в Івано-Франківську.

У нового для українських територій грипу “Гонконг” симптоматика така ж, як і в усієї групи типу А. Тобто все починається з лихоманки і високої температури — 39 градусів С і більше.

У країнах, де вже циркулював збудник грипу Н3N2, групою ризику є діти, підлітки, літні люди та організовані колективи. Цей вірус може спричиняти цілу низку ускладнень.

У дорослої людини це може бути пневмонія, бронхіт і навіть загострення бронхіальної астми, у людини похилого віку — загострення серцево-судинних хвороб тощо.

Вірусологи підтвердили також кілька випадків захворювання на грипу типу А(H1N1). Зокрема, в Надвірнянському районі два випадки, Тисменицькому — два, та місті Івано-Франківську — два.

Натомість у Городенківському районі зафіксовано один випадок штаму грипу В.

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