На Коломийщині в’язню намагалися передати наркотики та SIM-карти

Мешканка міста Чернівців під час короткострокової зустрічі зі своїм знайомим, який відбуває покарання у виправній колонії в с. Товмачику, намагалася передати йому наркотичні засоби та телефонні sim-карти.

Під час побачення виявили, що жінка щось намагалася передати засудженому, пише Галицький кореспондент.

При проведеному поверхневому огляді в неї виявили та вилучили поліетиленовий пакетик з подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб «Марихуану», фольговий згорток із наявною всередині речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб “Амфетамін” та дев’ять sim-карт до мобільного телефону оператора “Київстар”.

Як з’ясували, дівчина мала на меті передати їх своєму засудженому одноліткові, проте їй завадили працівники установи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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