На Коломийщині врятували зимувальну яму на Пруті

Громадські активісти звернулися до Івано-Франківського рибоохоронного патруля стосовно проведення робіт на р. Прут поблизу с. Семаківці, що на Коломийщині. Ситуація ускладнювалася тим, що на цій ділянці річки є велика зимувальна яма.

Як з’ясувалося, руслорегулювальні роботи були пов’язані із виконанням протипаводкових заходів. Проект робіт було розроблено технічним відділом Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів на замовлення Борівської та Семаківської сільських рад, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Для вирішення цього питання представник громадськості С. Чирва та начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля Р.С. Чорненький звернулись до першого заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації з проханням скликати оперативну нараду з усіма задіяними сторонами.

Наступного дня відбулась оперативна нарада у першого заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації щодо проблеми із проведенням протипаводкових робіт в районі зимувальної ями. На нараду прибули замовник, проектант та виконавець робіт, керівники обласної Держекоінспекції, обласного рибоохоронного патруля та управління водних ресурсів, громадський активіст С. Чирва.

Після окреслення проблеми заслухали думки кожної сторони щодо оптимального вирішення питання збереження місця зимівлі риби та виконання протипаводкових заходів.

Після кількагодинної перерви для обговорення проблеми перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка провела ще одну нараду, де вже було прийнято остаточне рішення: враховуючи необхідність відведення русла Прута від лівого берега поблизу Семаківців через створений прокоп змінено порядок та графік проведення робіт з метою створення максимально безпечних умов виходу риби із небезпечної зони відмежованого староріччя (небезпека не тільки від техніки, але і від браконьєрів). Додатково передбачено влаштування поглибленого плеса для компенсації погіршення умов зимівлі риби на цій ділянці річки Прут. Наголошено, що гравій та пісок за межі ділянки проведення робіт не будуть вивозитись.

Позицію збереження рибних запасів під час зимівлі за підтримки першого заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації М.В. Савка активно обстоювали громадський активіст С. Чирва, керівники Івано-Франківського рибоохоронного патруля Р.С. Чорненький та Держекоінспекції в Івано-Франківській області І.М. Яківчук. Господарююча сторона взяла до уваги наведені аргументи природоохоронців та запевнила, що протипаводкові роботи будуть проведені з урахуванням рибоохоронних заходів.