На Коломийщині вогонь забрав життя 73-річного чоловіка — для ліквідації пожежі залучали 12 рятувальників

На Коломийщині вогонь забрав життя 73-річного чоловіка — для ліквідації пожежі залучали...

Вчора о 08:55 в селі Спас Горішній виникла пожежа в одному із житлових будинків.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники місцевої пожежної команди села Спас та Державної пожежно-рятувальної частини №7 Коломиї.

Вогнеборці, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 09:10, а о 09:30 – ліквідували, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого господаря 1944 р. н.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем з боку власника.

До ліквідації пожежі були залучені 12 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Як повідомляли, від початку року на Коломийщині сталося вісім пожеж.