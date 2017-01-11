На Коломийщині вогонь забрав життя 73-річного чоловіка — для ліквідації пожежі залучали 12 рятувальників

Вчора о 08:55 в селі Спас Горішній виникла пожежа в одному із житлових будинків.
До місця виклику негайно виїхали рятувальники місцевої пожежної команди села Спас та Державної пожежно-рятувальної частини №7 Коломиї.
Вогнеборці, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 09:10, а о 09:30 – ліквідували, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
На місці пожежі виявлено тіло загиблого господаря 1944 р. н.
Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем з боку власника.
До ліквідації пожежі були залучені 12 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Як повідомляли, від початку року на Коломийщині сталося вісім пожеж.