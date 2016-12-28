На Коломийщині відкрили новий дитячий садок. ФОТО

Вчора, 27 грудня, в Шепарівцях Коломийського району відбулася непересічна подія – відкриття дитячого навчально-виховного комплексу “Лісовичок”.

Для урочистого відкриття садочка прибуло багато поважних гостей, серед яких голова Коломийської РДА Любомир Глушков, голова райради Роман Дячук та керівник Міжнародного благодійного фонду “Покуття” Уляна Мандрусяк, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийської РДА.

Для освячення на захід прибув правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Василій (Івасюк) разом з парохом Шепарівців о. Олександром Федоришиним (УГКЦ) та о. Михайлом Гундяком (УАПЦ).

Після перерізання стрічки особам, які долучились до побудови цього закладу, вручили грамоти та подяки голови райдержадміністрації та голови районної ради. Сільський голова Ірина Муцак запросила всіх зайти всередину та оцінити новозбудований садочок. Владика окропив заклад та присутніх освяченою водою, після чого відбувся невеличкий концерт за участю наймолодших вихованців.