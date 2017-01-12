На Коломийщині відбувся великий бал-маскарад

Село Великий Ключів, що на Коломийщині, одне з найдавніших в районі. Історики запевняють, що колись тут були поселення давніх германів, потім волохів та інших слов’янських племен. Село мало своїх майстрів: кушнірів, різьбярів, вишивальниць, ткачів, столярів.

Тут також були свої народні музики. Головний танець колись у Ключеві називався “Танец”, а з недавніх часів — “Гуцулка”. Крім того, були ще “Буковинка”, “Опришок”, “Гайдук”, які не збереглися. Натомість досі танцюють чоловічий танець “Арґан” (“Аркан”) та “Ковалівка”, а молодь – “Голубку”.

Те що люди у Великому Ключеві не перестали працювати свідчать ошатні будинки, подвір’я, а те що не перестали розважатися свідчить традиційний бал-маскарад, який організовують випускники школи, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Щороку після Різдва одинадцятикласники проводять у стінах школи маскарад. Готуються до балу заздалегідь: дівчата ще влітку міркують над образом і замовляють у кравчинь костюми, дехто їздить аж до Києва або Львова. Вартість костюму може сягати від тисячі гривень і вище.

Жителі села розповідають, що це давня традиція. Звичайно, колись це виглядало скромніше, ніж сьогодні, але діти готувалися до балу і дуже чекали на нього.

Звісно, що навесні після закінчення школи, у юнаків і дівчат буде випускний вечір, де дівчата презентуватимуть розкішні сукні, а юнаки – джентльменський набір.

Сьогодні на бал-маскарад у Великому Ключеві зібралося понад 30 учнів 11 класу. Серед них і Газетна Королева, Міми, Гусар, Сонечко, Повітряна Королева, Королева Карнавалів, Шахова Фігура, Королева Квітів та багато інших цікавих образів.

Дітей розважатимуть місцеві музики, а батьки приготували святковий стіл. Звичайно, на таке дійство сходиться чи не все село. Цієї ночі у Ключеві буде казка…