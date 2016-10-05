На Коломийщині ВАЗ врізався у вантажівку — водій дивом вижив. ФОТО

У вівторок, 4 жовтня, в селищі Отинія на Коломийщині сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись ВАЗ та вантажівка. На щастя, обійшлося без жертв.

ДТП сталась на тому ж місці, де нещодавно двоє молодих хлопців загинули під колесами вантажівки.

Як повідомили місцеві мешканці, чоловік за кермом легковика їхав по головній дорозі, по вулиці Галицькій. Вантажівка виїжджала з другорядної дороги. За попередньою інформацією, водій ВАЗ не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажівкою, повідомляє Репортер.

Поліція у той час проїжджала повз, тому майже одразу була на місці ДТП. Швидка теж приїхала одразу. Водій ВАЗ дивом вижив, обійшлося без серйозних травм – лише кілька синців та подряпин.

Додамо, що на цій ділянці дороги ще не завершений ремонт, також відсутні дорожні знаки та розмітка.