На Коломийщині урочисто відкриють сонячну електростанцію

1 листопада в с. Спас Коломийського району урочисто відкриють сонячну електростанцію.

За участю представників Івано-Франківської облдержадміністрації, експертів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, представників Богородчанського району та м. Яремче відбудеться урочисте відкриття сонячної електростанції, спорудженої у рамках реалізації Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 3”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Урочистості розпочнуться об 11.00.

Одночасно заплановано проведення тренінгу з метою ознайомлення з методологією впровадження Проекту, на якому учасники заходу дізнаються про особливості впровадження мікропроектів.

Нагадаємо, презентація сонячної електростанції відбулася 20 вересня 2016 року.