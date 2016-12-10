На Коломийщині у трьох ОТГ готуються до виборів – не обійшлося без суду. ВІДЕО

У трьох ОТГ Коломийщини 18 грудня відбудуться вибори депутатів та голів.

Виборчий процес у цих громадах стартував 29 жовтня. Не обходиться без суперечок, непорозумінь та, навіть, судів.

Коломийська районна організація політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати протиправними дії Нижньовербізької сільської виборчої комісії.

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Політична сила не задоволена тим, що виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у депутати по одномандатному виборчому округу №15 Павла Жмундуляка.

Про рішення суду розкаже суддя-спікер Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський, інформує НТК.