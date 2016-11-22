На Коломийщині у помешканні виявили 35 кг макової соломки. ФОТО

Поліцейські викрили жительку Коломийщини, підозрювану в збуті макової соломки.

У рамках оперативно-профілактичного відпрацювання правоохоронці отримали інформацію стосовно жінки, яка займається збутом макової соломки, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Працівники поліції провели обшук у помешканні селянки, у результаті якого виявили та вилучили близько 9 тис. висушених макових рослин, вагою понад 35 кілограмів, які жінка зберігала на горищі будинку з метою збуту. Вилучену речовину направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів” Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Проводиться слідство.