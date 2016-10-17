На Коломийщині у двох ОТГ, які йдуть на вибори, відбудуться зміни

Сьогодні, 17 жовтня, в Івано-Франківську відбулося спільне засідання постійних комісій облради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу та з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування.

Зокрема, депутати розглянули проект рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.07.2015. № 1722-36/2015 “Про перспективний план формування територій громад області”, інформує Бліц-Інфо.

За словами директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Назарія Іваніва, питання про перспективний план вже розглядалося.

“Зараз необхідно внести зміни, адже як відомо, сім громад ідуть на вибори. З них чотири потребують змін. А саме, вилучити декілька сіл, адже вони не дали згоди ввійти в ОТГ”, – зазначив чиновник.

Зокрема, вилучити: Космацька ОТГ – село Шепіт, Нижньовербізька – села Ковалівка, Спас, П’ядицька – село Джурків, Більшівцівська – Дитятин.

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Депутати підтримали зміни та попросили, щоб на сесії облради про це питання доповідав голова ОДА або ж його заступник.