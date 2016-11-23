Вчора в с. Шепарівцях на Коломийщині рятувальники разом з поліцією продовжували шукати зниклого місцевого мешканця, 1947 р. н.

Нагадаємо, чоловік ще 10 листопада вийшов з дому і не повернувся.

Читайте також: На Франківщині знайшовся 17-річний хлопець, якого розшукувала поліція.

До проведення пошуків в лісовому масиві біля Шепарівців залучили 44 осіб, з них 10 осіб – від Коломийського МРВУ ДСНС в області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Станом на 14.00 годину вівторка пошукові роботи призупинено, громадянина не знайдено.