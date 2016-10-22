На Коломийщині трактор перекинувся у ставок

Водій трактора не впорався з керуванням і перекинувся у ставок, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Працівники пожежно-рятувальної служби вивільнили з салону трактора ХТЗ-25 двох людей 1965 та 1963 років народження.

Потерпілі після надання медичної допомоги від подальшої госпіталізації відмовились.