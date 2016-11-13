На Коломийщині створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. КОНТАКТИ

Сьогодні у зв’язку із значним погіршенням погодних умов на території Коломийського району (сильні снігопади, хуртовини) головою райдержадміністрації Любомиром Глушковим за участю голови районної ради Романа Дячука проведено позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На засіданні комісії дано доручення відповідним службам району щодо організації роботи по ліквідації наслідків негоди. В райдержадміністрації створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Організовано цілодобове чергування, пише Дзеркало Коломиї.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов та оголошення штормового попередження на 13.11.2016 року (сильні снігопади, хуртовини) Коломийська райдержадміністрація рекомендує жителям району утриматись від поїздок і залишатись за місцем свого проживання.

Довідково:

Оперативний черговий Коломийського міськрайонного відділу

Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій в області – 101

Швидка медична допомога – 103

Управління по експлуатації газового господарства – 104

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – 0-800-50-40-20

Телефони оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації :

4-70-30, 4-70-31.