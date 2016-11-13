На Коломийщині – складні погодні умови, ситуація змінюється постійно, – РДА

Сьогодні о 20. 00 год. в Коломийській РДА відбулося засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в районі.

Як повідомили “Дзеркалу Коломиї”, у районі цілодобово працюватимуть аварійні бригади стосовно вимкнень світла. На цей час повністю знеструмленим залишається с. Слобода, у деяких селах Коломийщини світло відсутнє частково. Це, зокрема, Воскресинці, Кийданці, Семаківці, Сопів, Великий Ключів, Рунґури.

Також дорожні служби цілодобово розчищають у районі дороги. Найскладніша ситуація залишається в Джуркові, Жукотині, Торговиці, Винограді, Гвіздці.

На дорогах Коломийщини працюють пости ДАІ.

Нагадаємо, в райдержадміністрації створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Організовано цілодобове чергування.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов та оголошення штормового попередження Коломийська райдержадміністрація рекомендує жителям району утриматись від поїздок і залишатись за місцем свого проживання.

Довідково:

Оперативний черговий Коломийського міськрайонного відділу

Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій в області – 101

Швидка медична допомога – 103

Управління по експлуатації газового господарства – 104

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – 0-800-50-40-20

Телефони оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації :

4-70-30, 4-70-31.