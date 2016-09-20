На Коломийщині школярі відроджують руханку, яку описав в книжці син Франка

Дуже давню і популярну руханку відроджують на Прикарпатті. Дослідники називають її “Франковою”. Адже цілий підручник про неї написав син Івана Франка.

Однак за часів Польщі цю книгу знищили як українську. Коломийські дослідники випадково натрапили на згадку про неї і 5 років витратили на те, аби знайти і відновити підручник, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТСН.

Тепер у руханки навіть з’явився шанс потрапити до шкільної програми.

Молодший син Каменяра Петро майже 100 років тому підгледів ці вправи у шведів. Він вдосконалив та оприлюднив їх в україномовному підручнику з ілюстраціями та навіть нотами мелодій, під які ці вправи радив робити.