На Коломийщині селяни блокують збір урожаю сої. ВІДЕО

У Малій Кам’янці селяни не дозволяють зібрати урожай сої.

Пояснюють: приватне підприємство “Оскар”, яке обробляє ці землі уже п’ятий рік поспіль, підписало з ними угоду. Основна її теза – перерахунок до сільського бюджету майже 175 тисяч гривень за користування землею.

Договір уклали навесні, а до осені аграрії-приватники вже й думати забули про її умови, – запевняють мешканці Малої Кам’янки.

Після кількох протестів підприємство таки нарахувало частину коштів до бюджету села.

Та решту суми сільська рада не отримає, – кажуть представники підприємства. І розцінюють дії селян як прямий шантаж.

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