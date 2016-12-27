На Коломийщині прокуратура припинила роботу грального закладу

Протягом 24 та 25 грудня 2016 року працівники прокуратури Івано-Франківської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки провели шість санкціонованих обшуків у закладах, які діяли під прикриттям інтерактивних та розважальних клубів.

Так, припинено діяльність закладів у Коломийському, Косівському, Снятинському, Верховинському та Надвірнянському районах, інфомує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури в Івано-Франківській області.

У ході зазначених обшуків виявлено та вилучено 100 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки), за допомогою якої надавались заборонені послуги, 4 покерні столи, фішки та карти для гри в покер, 3 відеофіксатори, чеки про оплату ставок, документацію та чорнові записи щодо ведення азартних ігор, а також грошові кошти в сумі понад 22 тис. 700 грн.

Зараз у кримінальних провадженнях проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення власників закладу та організаторів незаконної діяльності.

Загалом протягом минулого тижня завдяки прокуратурі області припинено діяльність 17 гральних закладів, з яких 6 викрито в Івано-Франківську, вилучено 334 одиниці комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались заборонені послуги, 7 терміналів для прийняття готівки (ставок), 4 покерні столи, фішки та карти для гри в покер, 4 відеофіксатори, чеки про оплату ставок, документацію та чорнові записи щодо ведення азартних ігор, а також грошові кошти в сумі понад 90 тис. грн.

Робота на вказаному напрямку триває.