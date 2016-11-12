На Коломийщині правоохоронці виявили наркотики у перехожого, а також зафіксували незаконне перевезення металобрухту

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та розповсюдження наркотичних засобів, на одній із вулиць Коломиї оперативники звернули увагу на молодого чоловіка, який підозріло поводився.

Під час проведення поверхневого огляду молодика поліцейські виявили та вилучили у нього наркотичну речовину, зовні схожу на марихуану. Вилучене направлено на експертизу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Такі дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, за якою правоохоронцями розпочато кримінальне провадження. Проводиться слідство.

Також під час патрулювання поліцейські зупинили автівку, водій якої здійснював прийом та перевезення металу без відповідних документів. Вантажівку вилучено та поміщено на майданчик для тимчасового утримання.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України, що карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.

Читайте також: В автівці п’яного прикарпатця поліцейські виявили майже півтори кілограма марихуани. ФОТО.