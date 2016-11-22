На Коломийщині пожежники разом з депутатами проводять профілактичну роботу для запобігання пожеж. ФОТО

На Коломийщині пожежники разом з депутатами проводять профілактичну роботу для запобігання пожеж....

З початку цього року на Прикарпатті зареєстровано уже близько трьох тисяч пожеж, у вогні загинули 40 мешканців краю, з них – двоє дітей.

Для того, щоб таких випадків ставалося якомога менше, потрібно роз’яснювати людям необхідність бути уважними та обережними, не нехтувати елементарними правилами, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Одним із найважливіших напрямків є масово-профілактична робота серед населення щодо безпеки життєдіяльності у побуті, на виробництві та під час відпочинку.

Надзвичайно ефективним методом такої роботи є комплексні відпрацювання населених пунктів. Під час таких заходів спеціальні рейдові групи, до складу яких входять представники пожежно-рятувальної служби, правоохоронці, соціальні працівники, депутати сільських рад, спеціалісти з електро- та газового господарств, навідуються на обійстя людей, котрі є потенційно найменш захищеними від вогню чи інших надзвичайних ситуацій: одиноких і перестарілих громадян, багатодітних сімей, родин, члени яких зловживають алкоголем.

Вчора комплексне профілактичне відпрацювання відбулося в селі Нижній Вербіж Коломийського району.

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Окрім масово-роз’яснювальної роботи і вручення громадянам застережливих листівок, зазвичай проводяться огляди протипожежного стану їхніх житлових будинків, надаються рекомендації, а іноді – й практична допомога з усунення виявлених недоліків.

Людям розповідали про правила поводження з вогнем у побуті, переконували їх, що іноді навіть невдало загашені цигарка чи сірник можуть призвести до фатальних наслідків. Жителям села було вказано на виявлені недоліки протипожежного стану окремих житлових будинків. Деякі порушення усувалися негайно, інші господарі осель пообіцяли виправити у найкоротші терміни. Рейдові групи обійшли чимало дворів. Із людьми проводилися конструктивні бесіди та вручалися їм застережливі листівки.

Комплексні відпрацювання населених пунктів на Прикарпатті проводитимуться й надалі. Адже саме життя підказує просту істину: лихові краще запобігти, аніж потім пожинати його гіркі плоди.