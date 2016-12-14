На Коломийщині освятили новий храм святого Миколая Чудотворця

У неділю, 11 листопада, в селі Виноград освятили новозбудований храм святого Миколая Мирлікійського Чудотворця.

Звершив освячення храму Правлячий Архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії, кир Василій (Івасюк) у співслужінні митрофорного протопресвітера Василія Мельничука, адміністратора новозбудованого храму ієрея Олега Федака та численного духовенства єпархії, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

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Невтомною працею та жертовністю протягом шести років споруджували храм жителі села.

Адміністратор о.Олег Федак склав щирі слова вдячності єпископу та священикам за благословення храму, також всім будівничим та жертводавцям, які здійснили свій вклад у будівництві святині, а ще священик подякував громаді УАПЦ та громаді с. Веленсиця, які процесійно прибули зі своїм священиком, щоб розділити велику радість з нагоди відкриття храму.