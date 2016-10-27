На Коломийщині на диспансерному обліку перебуває 74 ВІЛ-інфікованих

У Коломиї та районі на диспансерному обліку перебуває 74 ВІЛ-інфікованих, з них двоє дітей.

На профілактичному обліку в нарколога – 10 дітей до 18 років. Звичайно, це лише офіційні дані, однак насправді дітей, які спробували наркотики чи алкоголь, набагато більше. Тож координаційна рада з питань боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом на засіданні 25 жовтня підбивала підсумки роботи в місті у цьому напрямку та обговорювала механізми впливу для подолання цього явища в молодіжному середовищі.

Головний лікар Комунального закладу Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Володимир Мельничук запропонував організовувати інформаційну кампанію про те, як попередити або зупинити вживання наркотичних речовин, на усіх наймасовіших заходах у місті, співпрацювати із громадськими організаціями, залучати волонтерів, у тому числі з-поміж учнів, студентів.

Як зазначив керівник методичного об’єднання практичних психологів управління освіти Володимир Акімов, у Коломиї провели опитування підлітків (дев’ятикласників) за новою методикою, використовуючи те, що в цьому віці розвинуте критичне ставлення до навколишніх. Тож питання анкети розробляли таким чином, щоб отримати інформацію не про самих опитуваних, а про їхніх однокласників. Результат – біля 10% коломийських учнів 9 класів хоча б один раз пробували вживати наркотичні речовини, 7% – вживали протягом деякого часу.

Що було виявлено важливого під час опитування, щоб використовувати як засіб для профілактики? Найбільш правдивим джерелом інформації підлітки вважають батьків. Тому на основі цих опитувань розробляють низку спільних з батьками заходів, проектів. Особливо актуальними і дієвими стають ці заходи перед новорічними канікулами, коли відбувається пік вживання алкоголю і наркотичних засобів.

Тому заплановано роботу навчально-просвітницького характеру з батьками. Психологи й педагоги пропонуватимуть інформацію про те, як бути старшим другом для своїх дітей-підлітків, щоб попередити або зупинити вживання наркотичних речовин.

Начальник служби у справах дітей Ігор Івахнюк наголосив, що незважаючи на вжиті заходи, все ж необхідно посилити профілактичну роботу із студентами ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Також із служба у справах дітей спільно із психологами проаналізували дієвість соціальних реклам, буклетів. І з урахуванням цього виготовили буклети, щоб розповсюджувати у школах та на інших заходах.

Обговорювали і проблеми боротьби із епідемією туберкульозу та поточні справи фтизіопульмонологічного диспансеру, адже важливо не тільки інформувати людей про небезпеку цієї хвороби, а й діяти на випередження.