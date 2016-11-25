На Коломийщині інвалід І групи ремонтує мобільні телефони. ФОТО

На Коломийщині живе інвалід І групи Степан Колтик, який ремонтує мобільні телефони і таким чином заробляє собі до пенсії.

Про це у соцмережі повідомила Наталя Перцович, пише Дзеркало Коломиї.

“Думаю, що у кожного з нас завалялись десь непотрібні нефункціонуючі мобільні телефони та комплектуючі до них.

Прошу підтримати Степана і вислати їх йому на адресу:

Коломийський р-н, смт. Гвіздець, відділення “Нової пошти” №1 (вул. Івана Франка, 46)

Степан Колтик, тел.: 380977160649.

На таких, як Степан, треба багатьом рівнятись!” – написала Наталя Перцович.



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