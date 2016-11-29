На Коломийщині хочуть провести аукціон щодо дозволу на користування надрами

Депутати обласної ради погодили надання в користування ділянки надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, суглинків та глини Кийданцівської ділянки, що на Коломийщині.



Дозвіл буде надано шляхом продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Про це йшлося сьогодні, 29 листопада, на комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Сьогодні обранці одноголосно погодили прийняття такого рішення. Чи буде надано дозвіл стане відомо на сесії Івано-Франківсько обласної ради.