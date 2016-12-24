На Коломийщині горів житловий будинок

Сьогодні, 24 грудня, приблизно опівночі в селі Скопівка на Коломийщині сталася пожежа житлового будинку.

Вогнем знищено кімнату та частково крівлю на площі 28 м кв, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

На пожежі врятовано сусідній житловий будинок.

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Причина виникнення пожежі встановлюється.

Загалом за минулу добу на Франківщині зареєстровано 6 пожеж, 1 особа травмована, 3 особи врятовано.