На Коломийщині горів мікроавтобус

За минулу добу на Прикарпатті виникли 6 пожеж.

2 листопада о 13:48 в селі Печеніжин Коломийського району сталася пожежа мікроавтобуса “ІВЕКО”. Вогнем знищено моторний відсік.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки автомобіля, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління ДСНС в області.

Також 2 листопада о 13:21 в селі Яворів Косівського району загорівся легковий автомобіль “Міцубісі”. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля. На пожежі врятовано автомобіль. Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюється.

Загалом з початку року на Івано-Франківщині сталися 2783 пожежі.