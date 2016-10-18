На Коломийщині дорожники переробляють основу дорожнього полотна. ФОТО

У Коломийському районі дорожники переробляють основу дорожнього полотна, оскільки проливні дощі зруйнували зроблену минулого тижня основу.

Про це на сторінці у ФБ повідомив начальник САД Василь Буджак, пише Дзеркало Коломиї.

“Фірма ПБС переробляє основу дорожнього полотна в Раківчику Коломийського району,оскільки проливні дощі зруйнували зроблену основу минулого тижня. Враховуючи погодні умови І,щоби убезпечитися від подібного руйнування, в день стабілізують І профілюють основу, А в ночі встеляють нижній вирівнюючий шар асфальтобетону. Так що “доброзичливцям” треба добре пильнувати, аби піймати роботи в дощ“, зазначив Василь Буджак.

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