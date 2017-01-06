На Коломийщині дитина отруїлася чадним газом

За інформацією рятувальників в м. Коломия, їм від чергового лікаря Коломийської дитячой лікарні поступило повідомлення.

Медик розповів про те, що каретою швидкої допомоги в приймальний покій дитячой лікарні було доставлено жительку Коломийського району с. Іванівці громадянку, 2000 року народження, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртка.

У дівчинки діагностували отруєння чадним газом.

Попередня причина отруєння несправності в експлуатації пічного опалення. Стан потерпілої середньої важкості.