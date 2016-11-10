На Коломийщині чоловік вкрав фруктові дерева з присадибної ділянки

25-річна жителька Коломийського району звернулась до поліцейських за допомогою. Жінка повідомила, що наприкінці жовтня невідомий з її присадибної ділянки викрав 14 саджанців фруктових дерев.

Співробітники поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетний 26-річний раніше судимий житель Коломийщини, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Як пояснив чоловік, в подальшому викрадені дерева він продав, а виручені кошти в сумі 500 гривень витратив на своє дозвілля.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство. Також правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів на території району.