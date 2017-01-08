На Коломийщині чоловік потрапив до лікарні з обмороженням: це п’ятий випадок в області

На Коломийщині чоловік потрапив до лікарні з обмороженням: це п’ятий випадок в...

За останні дні на Прикарпатті різко зросла кількість обморожень.

Так на Різдво в травматологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні з діагнозом “обмороження пальців лівої китиці II-III ступенів” доставлено 45-річного чоловіка із села Сідлище Коломийського району.

Потерпілий наразі у задовільному стані.

Також 7 січня в травматологічне відділення Косівської центральної районної лікарні із діагнозом “обмороження пальців обох китиць” доставлено 25-річного мешканця села Соколівка Косівського району.

Того ж дня о 18:15 на пункт зв’язку ДПРЧ-5 в Тлумачі надійшло повідомлення, що каретою швидкої медичної допомоги до обласної клінічної лікарні з діагнозом “обмороження лівої половини тулуба” було доставлено 76-річного жителя села Живачів Тлумацького району.

Пенсіонер перебуває у важкому стані.

Як інформує Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, з початку року на Прикарпатті зареєстровано 5 випадків обмороження людей.