На Коломийщині четверо чоловіків обікрали будинок

Заявниця повідомила у поліцію про крадіжку побутової техніки із батьківської хати в одному із сіл району. В будинку ніхто не проживає. Жінка припускає, що злодії “погосподарювали” там десь у жовтні.

На місці події правоохоронці з’ясували, що з будинку невідомими було викрадено телевізор марки “Рейнфорд”, холодильник “Снайге”, килим та набір кухонного посуду, чим було завдано матеріальної шкоди потерпілій, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

В ході проведених оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили причетність до крадіжки чотирьох місцевих мешканців. Чоловіки скористались тим, що в будинку ніхто не проживає, проникли до помешкання, звідки вчинили крадіжку. Частину викраденого продали, а виручені кошти потратили на випивку та продукти харчування.

Встановлено, що двоє зловмисників 23 та 36-річного віку раніше притягались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.