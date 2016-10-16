На Коломийщині через сильні дощі зупинено ремонт дороги

Вчора, 15 жовтня, керівник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак разом з народним депутатом Анатолієм Матвієнком здійснили об’їзд доріг Прикарпаття Р20 “Снятин-Тязів” та Н10 “Стрий-Мамалига”.

Про це Василь Буджак написав на своїй сторінці у Фейсбук.

“5 жовтня з народним депутатом Анатолієм Матвієнком проїжджали дорогами Прикарпаття Р20″Снятин-Тязів”І Н10 “Стрий-Мамалига”. Відмітили ліквідацію ямковості на ділянці від Городенки до Снятина, добре укладений нижній шар асфальтобетону від Снятина до Коломиї”.

Василь Буджак також повідомив, що через посилення дощу зупинили ремонт дороги у Раківчику Коломийського району.

“Анатолій Матвієнко висловив серйозні нарікання керівництву фірми ПБС за відставання в укладанні прикромочних лотків у Лісному Хлібичині і відсипанні узбіччя на більшості ділянок дороги від Коломиї до Одаїв Тисменецького району”.

За підсумками об’їзду, внесли корективи у план та графік ремонтних робіт на дорогах області.

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