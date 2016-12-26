На Коломийщині автомобіль врізався в дерево

ДТП сталася вчора, 25 грудня, приблизно о 5:00 год.

Водій, особа якого невстановлена, керуючи автомобілем ВАЗ-2101, рухаючись вул. Незалежності в с. Годи-Добровідка в напрямку Коломиї, не врахував дорожню обстановку, з’їхав з проїзної частини дороги та врізався в дерево, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП двоє 25-річних чоловіків, які перебували в автомобілі (один з них – ймовірно водій) отримали різні тілесні ушкодження та доставлені до Коломийської ЦРЛ.