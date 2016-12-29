На Коломийщині автомобіль спостерігача ОБСЄ з Венгрії зіткнувся з ВАЗом

28 грудня приблизно о 17.15 год., 29-річний водій, керуючи автомобілем “ВАЗ-2121”, рухався прямою ділянкою автодороги Н-10, що в с. Раківчик, Коломийського р-ну, в напрямку до Івано-Франківська та мав намір виконати розворот ліворуч, щоб далі слідувати прямою ділянкою автодороги Н-10 в напрямку м. Коломия.

У цей час позаду нього по такому ж напрямку прямою ділянкою автодороги на автомобілі “Land Rover”, рухався 43-річний водій, громадянин Венгрії дипломатична картка №09303 СММ ОБСЕ, спостерігач, інфомує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління ЦЗ ІФ ОДА.

При наближенні до автомобіля “ВАЗ-2121”, водій автомобіля “Land Rover” не врахував дорожню обстановку та вчинив зіткнення із автомобілем “ВАЗ-2121”.

Внаслідок ДТП водії відмовились від госпіталізації, так як тілесні ушкодження не отримали. 20-річну пасажирку із автомобіля “ВАЗ-2121”, було доставлено в Коломийську ЦРЛ з діагнозом: гематома м’яких тканин голови.