На Коломийщині арештовано транспорт, яким видобували гравій

У Коломийському районі арештовано транспорт, яким видобували гравій.

За клопотанням Коломийської місцевої прокуратури накладено арешт на транспортні засоби, за допомогою яких здійснювався незаконний видобуток піщано-гравійної суміші, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Нагадаємо, йдеться про викриті на початку листопада цього року факти незаконного видобутку корисних копалин з русел річок Пістинька та Прут.

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На місці події було виявлено екскаватор та навантажувач із піщано-гравійною сумішшю, а також два автомобілі.

Наразі на вилучену техніку накладено арешт.

Процесуальне керівництво у цих кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України, здійснює Коломийська місцева прокуратура.