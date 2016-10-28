На Коломийщині 90-річний чоловік покінчив життя самогубством

Трагедія сталася в с. Годи-Добровідка Коломийського району.

Вчора, 27 жовтня, о 21.40 год. на ПЗЧ ДПРЧ-7 м. Коломиї надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на вул. Гагаріна у с. Годи-Добровідка вчинив суїцид чоловік, 1926 р. н., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.



90-річний дідусь повісився у прибудові до господарської споруди власного господарства.

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