На Коломийщині 45-річний чоловік вдарив ножем 20-річного хлопця

Конфлікт трапився 2 січня біля 01.30 в селі Турка, що на Коломийщині.

До чергової частини Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря районної лікарні про те, що до них доставлений 20-річний житель села Джурків Коломийського району з ножовим пораненням правої підключичної вени, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

На місце події у Турку виїхала слідчо-оперативна група.

У ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що чоловіки відпочивали в одному із місцевих кафе.

Після надмірно випитого спиртного між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Старший із чоловіків спричинив молодшому тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення правої підключичної вени.

Після чого зловмисник з місця події втік.

Відпочиваючі, побачивши закривавленого хлопця, викликали “швидку допомогу”.

Наразі він перебуває на лікуванні в районній лікарні.

За вчинене зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. За що санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.