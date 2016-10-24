На Коломийщині 20-річному хлопцеві потяг відрізав ногу. ФОТО

Сьогодні, 24 жовтня, близько 7:00 на залізничній станції Годи-Турка поїзд переїхав 20-річного хлопця – йому відрізало ногу.

“Сам хлопець з села Коршів. Поїзд зупинився, люди занесли його у вагон, медиків в поїзді не було, аптечки теж. Допомогу ніхто не надавав, аж на кінцевій станції у Коломиї викликали швидку допомогу”, – повідомив очевидець, інформує ”Репортер”.

Додамо, що зі станції Годи-Турка до Коломиї їхати мінімум 15 хвилин. Ще 10 хв чекали на медиків, повідомляють очевидці.

Інформацію про інцидент підтвердила Світлана Бабушкіна, т.в.о. керівника прес-служби управління ДСНС в Івано-Франківській області. За її словами, такий прикрий випадок стався вранці, однак рятувальників на місце події не викликали.

У Коломийській центральній районна лікарні повідомили, що попри велику крововтрату хлопець вижив.

“Він поступив до нас вранці. Поїзд переїхав хлопцеві ліву ногу, її привезли окремо, – говорить хірург Василь Карпенюк. – Ампутація нижньої лівої кінцівки на рівні нижньої третини стегна. На іншій нозі була скальпована рана гомілки. Зараз хлопець у реанімації. Стан важкий, але жити буде”.