На Коломийщині 15-річна дитина потрапила до лікарні з обмороженням

Ще п’ятеро прикарпатців постраждали від морозів.

В Коломийську дитячу лікарню до травматологічного відділення доставлений 15-річний житель Коломийського району с. Мишин з діагнозом – обмороження стопи правої кінцівки I- ст. Стан потерпілого задовільний, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Також, за інформацією рятувальників, в травматологічне відділення Тлумацької ЦРЛ поступив житель с. Бортники Тлумацького району з діагнозом обмороження правої кисті руки ІІ ступеня, та о 14.10 поступив житель с. Гринівці, з діагнозом обмороження обох стоп і правої кисті руки ІІ ступеня. На даний час потерпілі знаходяться на стаціонарному лікуванні в Тлумацькій ЦРЛ.

Працівниками патрульної поліції було доставлено в Рогатинську ЦРЛ прикарпатця, який проживає за адресою м. Надвірна, з діагнозом – загальне переохолодження тіла. Стан потерпілого задовільний.

Цього ж дня травматологічне відділення Косівської ЦРЛ було доставлено жителя, із діагнозом: обмороження ІІ-ІІІ ступеня верхніх кінцівок пальців обох китиць. На даний час потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні. Стан потерпілого середнього ступеня (помірно порушений).

Раніше повідомлялося, що на Коломийщині замерзло двоє чоловіків, ще двоє – з обмороженнями у лікарні.