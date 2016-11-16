На Карпатській горів житловий будинок — загинула 86-річна жінка

Вчора у Коломиї по вул. Карпатській горів житловий будинок.

Пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку, де мешкала власниця оселі.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Під час локалізації пожежі, рятувальниками знайдено тіло без ознак життя 86-річної власниці.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей.

Шановні мешканці Коломийщини! Якщо пожежі уникнути не вдалося, негайно повідомте про це пожежно-рятувальну службу за телефоном 101, при цьому вкажіть точну адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомте своє прізвище та номер телефону. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та майно!

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