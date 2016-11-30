На Івано-Франківщину насувається антициклон – можливі аварійні вимкнення світла

На Прикарпаття насувається антициклон.

Синоптики інформують про погіршення погодних умов, зокрема посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с, а також снігопади. Зміна погоди може стати причиною аварійних вимкнень електропостачання, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на “Прикарпаттяобленерго”.

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У компанії готові до виникнення аварійних ситуацій, бригади повністю укомплектовані необхідним устаткуванням та спецтехнікою. Разом з тим енергетики закликають прикарпатців бути обережними під час перебування поруч з лініями електропередач, у випадку пошкодження обладнання та пориву проводу негайно телефонувати у кол-центр підприємства за номером 0 800 50-40-20 та (0342) 59-40-20 або звертатися у РЕМ.