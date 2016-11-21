На Івано-Франківщині в пожежі загинув 65-річний чоловік

За минулу добу в області зареєстровано 2 пожежі, 1 особа загинула.

Вчора в селі Тязів Тисменицького району по вулиці Руданського загорівся житловий будинок. Вогнем знищено диван, пошкоджено віконні рами, підлогу на площі 3 м кв., закопчено стіни, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

На місці пожежі виявлено тіло 65-річного чоловіка. Врятовано житловий будинок. Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюється.

Вчора в селі Гончарівка Тлумацького району в одному із обійсть сталася пожежа дровітні. Вогнем знищено 8 м куб. дров, пошкоджено будівлю дровітні. Врятовано житловий будинок, одну господарську споруду. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем з боку власника.

З початку року на Прикарпатті сталися 2864 пожеж.

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