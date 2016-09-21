На Івано-Франківщині тривають осінньо-польові роботи

На Прикарпатті тривають осінньо-польові роботи.

За оперативними даними, по всіх категоріях господарств зернові та зернобобові культури зібрано з площі 112 тис. га, намолочено зерна – 538 тис. тонн, при середній врожайності культур 48,0 ц/га, інформує Фіртка з посиланням на ІФ ОДА.

Станом на 20 вересня поточного року зібрано кукурудзи на зерно – 8,8 тис. га, намолочено – 53 тис. тонн, при середній врожайності 60,3 ц/га, гречки – 1,0 тис. га, намолочено – 1,3 тис. тонн зерна, при врожайності 12,4 ц/га.

Аграрії продовжують роботи з підготовки ґрунту під посів озимих зернових, яких планують посіяти не менше, ніж торік.

Сільгосппідприємства області в достатній кількості забезпечені посівним матеріалом та матеріально-технічними ресурсами.